2020-06-24T11:36:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сургуте зафиксировали сразу 110 заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургуте зафиксировали 110 заболевших коронавирусом за суткиВ Сургуте зафиксировали 110 заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 323 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 110, Нижневартовск – 37, Ханты-Мансийск – 30, Когалым – 25, Пыть-Ях – 21, Сургутский район – 19, Нефтеюганский район – 15, Ханты-Мансийский район – 15, Радужный – 12, Нефтеюганск – 9, Лангепас – 8, Нягань – 7, Мегион – 7, Покачи – 2, Югорск – 2, Советский район – 2, Урай – 1, Нижневартовский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 7223.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 89, с симптомами ОРВИ - 174, в бессимптомной форме заболевания – 60. По месту инфицирования: контактные установлены - 141, в 182 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 46 человек – на ИВЛ, 70 человек – в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сургутянин скончался от коронавируса

Мужчине было 59 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте зафиксировали сразу 110 заболевших коронавирусом за сутки
«Звон Победы» услышали по всей Югре
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 июня 2020 года превысило семь тысяч человек
Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса
Погода в Югре 24 июня: утром туман, днем небольшой дождь с грозой
Более полумиллиарда рублей субсидий на зарплату получили предприниматели Югры
На территории Советского лесничества Югры обнаружили незаконную рубку леса
На дорогах Югры в 2020 году погибли 10 пешеходов, 100 – получили травмы
Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверку
Около 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулы
В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику
Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусом
Около 4600 педагогов Югры помогут в проведении ЕГЭ в регионе
В Сургутском районе восстановили 16 военных мемориалов
Культурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляции
На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявке
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 июня 2020 года составило почти семь тысяч человек