В Сургуте зафиксировали сразу 110 заболевших коронавирусом за сутки

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:36:52+03:00

В Сургуте зафиксировали 110 заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 323 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 110, Нижневартовск – 37, Ханты-Мансийск – 30, Когалым – 25, Пыть-Ях – 21, Сургутский район – 19, Нефтеюганский район – 15, Ханты-Мансийский район – 15, Радужный – 12, Нефтеюганск – 9, Лангепас – 8, Нягань – 7, Мегион – 7, Покачи – 2, Югорск – 2, Советский район – 2, Урай – 1, Нижневартовский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 7223.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 89, с симптомами ОРВИ - 174, в бессимптомной форме заболевания – 60. По месту инфицирования: контактные установлены - 141, в 182 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 46 человек – на ИВЛ, 70 человек – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU