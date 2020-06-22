2020-06-22T22:33:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 23 июня 2020: напряженный день для региона

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 23 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 23 июня 2020: напряженный день для регионаКоронавирус в Югре, последние новости на 23 июня 2020: напряженный день для регионаФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 23 июня 2020 года.

1. Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила до 30 июня 2020 года включительно действие режима обязательной самоизоляции граждан в регионе.

2. Еще один югорчанин скончался от осложнений после коронавируса.

- Мужчина 53 года из Лангепаса. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался - течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает депздрав Югры.

3. В Сургуте – больше ста новых заболевших коронавирусом за сутки. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

4. Югорчанин за фейк о коронавирусе получил штраф. Жителю Кондинского района придется заплатить 30 тысяч рублей.

5. В Югре вспоминают врача, которая скончалась, выполняя профессиональный долг при лечении пациентов с коронавирусом.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 6581 случай коронавирусной инфекции, 3287 - выздоровели, 35 человек ранее умерли, 17202 жителя региона подлежат наблюдению, 30623 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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