Еще один югорчанин скончался от осложнений после коронавируса
ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.
- Мужчина 53 года из Лангепаса. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался - течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает депздрав Югры.
- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.
Напомним, ранее в ХМАО уже 34 человека умерли от осложнений после COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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