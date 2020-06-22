2020-06-22T10:51:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один югорчанин скончался от осложнений после коронавируса

Мужчине было 53 года
Руслан Савинов
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Еще один югорчанин скончался от осложнений после коронавирусаЕще один югорчанин скончался от осложнений после коронавирусаФото: pixabay.com
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ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершего пациента. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Мужчина 53 года из Лангепаса. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался - течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает депздрав Югры.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам медики.

Напомним, ранее в ХМАО уже 34 человека умерли от осложнений после COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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