22 Июнь 2020 2020-06-22T15:55:47+03:00

В Югре вспоминают врача, которая скончалась, выполняя профессиональный долг при лечении пациентов с коронавирусом. Фото депздрава ХМАО.

Надежда Лунгу работала в регионе с 1992 года

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Депздрав ХМАО сообщил о безвременной кончине врача-пульмонолога «Нижневартовской окружной больницы №2» Надежды Лунгу.

- Надежда Георгиевна родилась 18 декабря 1961 года. По окончанию средней школы в 1978 году поступила в медицинское училище. По его окончания с 1981 года она приступила к работе в Республиканской клинической больнице Кишенева в должности операционной сестры, - сообщает детали профессиональной биографии врача пресс-служба депздрава региона.

Затем в 1983 году Надежда Георгиевна поступила в Кишеневский государственный мединститут, который успешно закончила в 1989 году.

Лунгу в условиях крайнего севера трудовую деятельность начала с 1992 года в Мегионе в качестве терапевта городской больницы. В 1999 году ее приняли на работу пульмонологом в Нижневартовскую окружную больницу №2.

- Надежда Георгиевна с первых дней открытия ковид-госпиталя приступила к работе в инфекционном отделении. Она всегда показывала высокий профессионализм в работе, уважение и сострадание к пациенту, - отзываются о женщине коллеги по работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU