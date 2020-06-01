Коронавирус в Югре, последние новости на 2 июня 2020: регион признали не готовым к первому этапу снятия ограничений

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 2 июня 2020 года.

1. Новый вид тестирования на коронавирус появился в Югре:

- Первые тесты на исследование иммунитета и выявления антител появились и в Югре. В ближайшие десять дней их появится значительно больше, но эти тесты необходимы, в первую очередь, для оценки состояния коллективного иммунитета, - сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский на своей странице в соцсети«Инстаграм».

2. Сургутский район вновь в антилидерах по приросту заражения коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Югру признали не готовой к первому этапу снятия ограничений во время пандемии.

- Коэффициент распространения выше единицы, свободный коечный фонд менее 50%. Два показателя пока говорят о том, что нужно усиливать деятельность, - заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

4. Югорчанка разместила в мессенджере фейк о коронавирусе. Составлен протокол об административном правонарушении.

Итак, всего на 2 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 2587 случаев коронавирусной инфекции, 809 - выздоровели, 18 человек ранее умерли, 9683 жителя региона подлежат наблюдению, 22371 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 1 июня 2020 года составило 2587 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 1 июня 2020 года (подробнее)