1 Июнь 2020 2020-06-01T15:58:46+03:00

Югру признали не готовой к первому этапу снятия ограничений во время пандемии Фото: pixabay.com

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева на брифинге оперштаба сообщила, что на сегодняшний день Югра не достигает критериев для перехода на первый этап снятия ограничений.

- Коэффициент распространения выше единицы, свободный коечный фонд менее 50%, охват тестирование у нас высокий – он отвечает третьему этапу выхода из режима ограничений. Но первые два показателя пока говорят о том, что нужно усиливать деятельность, усиливать контроль и призывать население относиться осмотрительно к своему здоровью и к своим окружающим, - заявила Инна Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU