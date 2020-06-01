2020-06-01T15:58:46+03:00
Общество

Югру признали не готовой к первому этапу снятия ограничений во время пандемии

Однако есть и ряд успехов
Руслан Савинов
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Югру признали не готовой к первому этапу снятия ограничений во время пандемииЮгру признали не готовой к первому этапу снятия ограничений во время пандемииФото: pixabay.com
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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева на брифинге оперштаба сообщила, что на сегодняшний день Югра не достигает критериев для перехода на первый этап снятия ограничений.

- Коэффициент распространения выше единицы, свободный коечный фонд менее 50%, охват тестирование у нас высокий – он отвечает третьему этапу выхода из режима ограничений. Но первые два показателя пока говорят о том, что нужно усиливать деятельность, усиливать контроль и призывать население относиться осмотрительно к своему здоровью и к своим окружающим, - заявила Инна Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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