Югру признали не готовой к первому этапу снятия ограничений во время пандемии
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева на брифинге оперштаба сообщила, что на сегодняшний день Югра не достигает критериев для перехода на первый этап снятия ограничений.
- Коэффициент распространения выше единицы, свободный коечный фонд менее 50%, охват тестирование у нас высокий – он отвечает третьему этапу выхода из режима ограничений. Но первые два показателя пока говорят о том, что нужно усиливать деятельность, усиливать контроль и призывать население относиться осмотрительно к своему здоровью и к своим окружающим, - заявила Инна Кудрявцева.
ИСТОЧНИК KP.RU