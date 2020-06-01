2020-06-01T10:41:17+03:00
Общество

Новый вид тестирования на коронавирус появился в Югре

Тесты уже завезли в регион
Руслан Савинов
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Новый вид тестирования на коронавирус появился в ЮгреНовый вид тестирования на коронавирус появился в ЮгреФото: pixabay.com
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В России недавно стал доступен второй вид тестирования - на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 методом ИФА. Как отмечают медики, с помощью упомянутого метода проверяют, есть ли у человека иммунитет к COVID-19.

- Первые тесты на исследование иммунитета и выявления антител появились и в Югре. В ближайшие десять дней их появится значительно больше, но эти тесты необходимы, в первую очередь, для оценки состояния коллективного иммунитета, - сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский на своей странице в соцсети«Инстаграм».

Он также добавил, что новый вид исследования поможет «лечить быстрее, точнее и правильнее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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