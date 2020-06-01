2020-06-01T15:48:03+03:00
Происшествия

Югорчанка разместила в мессенджере фейк о коронавирусе

Составлен протокол об административном правонарушении
Руслан Савинов
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Югорчанка разместила в мессенджере фейк о коронавирусе. Фото УМВД по ХМАО.Югорчанка разместила в мессенджере фейк о коронавирусе. Фото УМВД по ХМАО.Фото: Александр ДЕНИСОВ
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Полицейские Нефтеюганского района проверили на предмет достоверности сведения, размещенные в одном из мессенджеров.

- 45-летняя женщина в одном из текстовых чатов опубликовала комментарий о том, что граждане, содержащиеся в Нефтеюганской районной больнице, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, могут спокойно покидать медучреждение и тем самым подвергать опасности жителей поселения, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что слова женщины не соответствовали действительности. В отношении югорчанки составлен протокол об административном правонарушении.

- За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напоминают стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Югорчанка разместила в мессенджере фейк о коронавирусе
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