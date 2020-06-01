Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 1 июня 2020 года составило 2587 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 июня 2020 года: 2587 человек, за сутки зафиксировано 151 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9035 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 3994 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 414878 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 175877 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 162 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4855 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 2587 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.