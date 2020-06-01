1 Июнь 2020 2020-06-01T12:55:18+03:00

Сургутский район вновь в антилидерах по приросту заражения коронавирусом Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 151 новый случай заболевания коронавирусом в 15 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 8, Ханты-Мансийский район – 4, Сургутский район – 54, Нижневартовский район – 6, Ханты-Мансийск – 6, Сургут – 27, Нефтеюганск – 14, Нижневартовск – 11, Мегион – 9, Нягань – 1, Когалым – 4, Радужный – 2, Лангепас – 3, Белоярский – 1, Пыть-Ях – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2587.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 19, 18-29 – 18, 30-49 – 66, 50-64 – 39, старше 65 лет – 9. По месту инфицирования: завозные - 5, из контактов в очагах - 90, в 56 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 33, с симптомами ОРВИ - 68, в бессимптомной форме заболевания – 50.

С лабораторно подтверждённым диагнозом: 8 человек – на ИВЛ, 32 пациента – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU