Коронавирус в Югре, последние новости на 30 мая 2020: всплеск инфекции в Мегионе и стимулирующие выплаты медикам

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 30 мая 2020 года.

1. Кардиохирурги ХМАО за год спасают более 150 младенцев с пороком сердца. Несмотря на пандемию, неотложная помощь оказывается вовремя.

2. Мегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособие.

- Для медиков ХМАО в случае их заражения новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего инвалидности, установили единовременное пособие в размере 82 360 рублей, - сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

4. Стимулирующие выплаты медработникам ХМАО перечислят до 2 июня.

Итак, всего на 30 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 2133 случая коронавирусной инфекции, 728 - выздоровели, 17 человек ранее умерли, 9299 жителей региона подлежат наблюдению, 21709 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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