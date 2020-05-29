Стимулирующие выплаты медработникам ХМАО перечислят до 2 июня

29 Май 2020 2020-05-29T15:49:44+03:00

Об этом стало известно от главы региона

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела заседание оперштаба региона по предупреждению распространения коронавируса.

- Выплаты стимулирующего характера югорским медицинским работникам, борющимся с COVID-19, за май будут окончательно осуществлены до 2 июня, - сообщила глава региона Наталья Комарова.

Также 2 июня в режиме #Губернаторонлайн планируется прямой эфир, посвященный работе медиков в Югре в условиях пандемии.

Кроме того, более 1200 работников стационарных организаций соцобслуживания, трудящихся в режиме двухнедельной вахты, получат от региона по 11 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU