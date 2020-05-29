Стимулирующие выплаты медработникам ХМАО перечислят до 2 июня
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела заседание оперштаба региона по предупреждению распространения коронавируса.
- Выплаты стимулирующего характера югорским медицинским работникам, борющимся с COVID-19, за май будут окончательно осуществлены до 2 июня, - сообщила глава региона Наталья Комарова.
Также 2 июня в режиме #Губернаторонлайн планируется прямой эфир, посвященный работе медиков в Югре в условиях пандемии.
Кроме того, более 1200 работников стационарных организаций соцобслуживания, трудящихся в режиме двухнедельной вахты, получат от региона по 11 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU