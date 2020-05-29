29 Май 2020 2020-05-29T09:58:37+03:00

Кардиохирурги ХМАО за год спасают более 150 младенцев с пороком сердца. Фото депздрава Югры.

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В кардиодиспансере ХМАО рассказали о том, как спасают маленьких югорчан в условиях пандемии. Как отметили в пресс-службе депздрава региона, несмотря на пандемию коронавируса, в кардиоцентре продолжают оказывать детям экстренную медпомощь.

Например, недавно в клинику поступил новорожденный сразу с двумя аномалиями - общим открытым атриовентрикулярным каналом и коарктацией аорты.

Ежегодно кардиохирурги проводят более 150 сложнейших операций детям, которые едва успели появиться на свет.

- Диагностика врожденных пороков сердца в Югре находится на высоком уровне, - подвела итог главный кардиолог Югры Ирина Урванцева.

ИСТОЧНИК KP.RU