Кардиохирурги ХМАО за год спасают более 150 младенцев с пороком сердца
В кардиодиспансере ХМАО рассказали о том, как спасают маленьких югорчан в условиях пандемии. Как отметили в пресс-службе депздрава региона, несмотря на пандемию коронавируса, в кардиоцентре продолжают оказывать детям экстренную медпомощь.
Например, недавно в клинику поступил новорожденный сразу с двумя аномалиями - общим открытым атриовентрикулярным каналом и коарктацией аорты.
Ежегодно кардиохирурги проводят более 150 сложнейших операций детям, которые едва успели появиться на свет.
- Диагностика врожденных пороков сердца в Югре находится на высоком уровне, - подвела итог главный кардиолог Югры Ирина Урванцева.
ИСТОЧНИК KP.RU