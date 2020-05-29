2020-05-29T10:51:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Мегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Мегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусомМегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусомФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 105 новых случаев заболевания коронавирусом в 13 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 1, Ханты-Мансийский район – 5, Сургутский район – 13, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 2, Сургут – 16, Нефтеюганск – 14, Нижневартовск – 5, Мегион – 30, Нягань – 2, Когалым – 12, Покачи – 3, Белоярский – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 2133.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 9, 18-29 – 18, 30-49 – 38, 50-64 – 32, старше 65 лет – 8. По местам инфицирования: завозные - 6, из контактов в очагах - 80, в 19 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 23, с симптомами ОРВИ - 35, в бессимптомной форме заболевания – 47.

С лабораторно подтверждённым диагнозом: 14 человек – на ИВЛ, 28 пациентов – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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