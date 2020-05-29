Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособие
Для медиков ХМАО в случае их заражения новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего инвалидности, установили единовременное пособие в размере 82 360 рублей.
Известно, что законопроект предусматривает выплату из средств окружного бюджета. Также увеличен размер единовременной компенсации врачам, прибывшим на работу в сельскую местность - рабочие посёлки, пгт с млн. рублей до двух млн. рублей, а фельдшерам с 0,5 млн. рублей до млн.
Как отметили представители оперштаба региона, финансовое обеспечение выплат осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета на 30% и окружного бюджета на 70%.
ИСТОЧНИК KP.RU