2020-05-29T12:22:05+03:00
Общество

Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособие

Выплата предусмотрена из средств окружного бюджета
Руслан Савинов
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Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособиеДля заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособиеФото: pixabay.com
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Для медиков ХМАО в случае их заражения новой коронавирусной инфекцией, не повлекшего инвалидности, установили единовременное пособие в размере 82 360 рублей.

Известно, что законопроект предусматривает выплату из средств окружного бюджета. Также увеличен размер единовременной компенсации врачам, прибывшим на работу в сельскую местность - рабочие посёлки, пгт с млн. рублей до двух млн. рублей, а фельдшерам с 0,5 млн. рублей до млн.

Как отметили представители оперштаба региона, финансовое обеспечение выплат осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета на 30% и окружного бюджета на 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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