Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 мая 2020 года составило 2133 человека

Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 мая 2020 года: 2133 человек, за сутки зафиксировано 105 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8572 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8264 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 387623 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 159257 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 232 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 4374 человека.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 2133 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.