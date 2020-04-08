Коронавирус в Югре, последние новости на 9 апреля 2020: аферисты стали чаще обманывать югорчан на самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 9 апреля 2020 года. На этот раз опять зафиксированы случаи мошенничества, когда аферисты пытались использовать режим самоизоляции в своих целях.

1. Стало известно, что в ХМАО закуплено свыше миллиона медицинских масок. Также ведется работа по возможности поставки аппаратов ИВЛ в регион.

2. Качество дистанционного обучения проверят в Югре. Поводом для этого стал факт того, что местами отмечается неустойчивость интернет – связи. Рассматривается возможность перевода на платформу ГИС «Образование Югры» колледжей ХМАО.

3. За фейк в соцсетях сургутянин ответит по закону. Югорчанин написал недостоверную информацию о том, что в ХМАО зафиксирован случай заражения коронавирусом с летальным исходом. От административной ответственности молодому интернет-троллю не отвертеться.

4. На югорских дорогах начали работу пять контрольно-пропускных пунктов. Их оборудовали для медпроверки водителей, въезжающих в регион. К настоящему моменту нарушений не выявлено.

5. Трогательное мероприятие состоялось в Сургуте. Жители многоэтажки устроили флэшмоб в поддержку медиков. При этом режим самоизоляции югорчане не нарушили: они находились на балконах своих квартир.

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