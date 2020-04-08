Качество дистанционного обучения проверят в Югре

8 Апр 2020 2020-04-08T11:09:15+03:00

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В ХМАО проверят качество дистанционного обучения. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса.

Отмечается, что обучение проходит на нескольких образовательных платформах с использованием различных онлайн - сервисов:

- В связи с тем, что на дистанционное обучение перешла вся страна, отмечается неустойчивость связи. Поручаю департаменту образования совместно с департаментом информационных технологий проанализировать качество организации дистанционного обучения, выйти на региональный штаб с предложениями, если требуется вмешательство губернатора, правительства, федерального центра, - отметила глава ХМАО Наталья Комарова.

Известно, что пассматривается возможность и целесообразность перевода на платформу ГИС «Образование Югры» колледжей. Школьники уже по ней успешно занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU