Качество дистанционного обучения проверят в Югре
В ХМАО проверят качество дистанционного обучения. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса.
Отмечается, что обучение проходит на нескольких образовательных платформах с использованием различных онлайн - сервисов:
- В связи с тем, что на дистанционное обучение перешла вся страна, отмечается неустойчивость связи. Поручаю департаменту образования совместно с департаментом информационных технологий проанализировать качество организации дистанционного обучения, выйти на региональный штаб с предложениями, если требуется вмешательство губернатора, правительства, федерального центра, - отметила глава ХМАО Наталья Комарова.
Известно, что пассматривается возможность и целесообразность перевода на платформу ГИС «Образование Югры» колледжей. Школьники уже по ней успешно занимаются.
ИСТОЧНИК KP.RU