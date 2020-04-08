Правительство Югры приобрело более миллиона масок
Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативно штаба среди прочего оценила результаты мониторинга текущей потребности в средствах индивидуальной и коллективной защиты.
- Укомплектованность медорганизаций, соответствующих служб средствами индивидуальной защиты должна быть полная. Обеспечивать их необходимо в приоритетном порядке. Контроль осуществлять постоянно, - заявила Наталья Комарова
Как сообщил директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев, на сегодня закуплено 100 тыс. кв. м марли, 90 тыс. штук антисептиков по 100 мл.
- Для медицинских учреждений подобраны и законтрактованы маски одноразовые в количестве 1,2 млн штук. Ведется работа по возможности поставки аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщил он Зайцев
ИСТОЧНИК KP.RU