Правительство Югры приобрело более миллиона масок

8 Апр 2020 2020-04-08T09:50:44+03:00

Более миллиона масок закупили в Югру Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативно штаба среди прочего оценила результаты мониторинга текущей потребности в средствах индивидуальной и коллективной защиты.

- Укомплектованность медорганизаций, соответствующих служб средствами индивидуальной защиты должна быть полная. Обеспечивать их необходимо в приоритетном порядке. Контроль осуществлять постоянно, - заявила Наталья Комарова

Как сообщил директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев, на сегодня закуплено 100 тыс. кв. м марли, 90 тыс. штук антисептиков по 100 мл.

- Для медицинских учреждений подобраны и законтрактованы маски одноразовые в количестве 1,2 млн штук. Ведется работа по возможности поставки аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщил он Зайцев

ИСТОЧНИК KP.RU