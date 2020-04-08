За фейк в социальных сетях сургутянин ответит по закону
Полиция Сургута проверила на предмет достоверности сведения в югорском паблике в интернете.
Так, 25-летний сургутянин в одном из сообществ к одной из новостей подписал комментарий о том, что в ХМАО зафиксирован случай заражения коронавирусом с летальным исходом. Эта информация не соответствует действительности.
- В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении. К настоящему моменту фейковая информация удалена, - пояснили стражи порядка.
- За распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность, - напомнили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU