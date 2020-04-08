8 Апр 2020 2020-04-08T12:07:01+03:00

Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте. Скриншот видео

При этом режим самоизоляции не был нарушен

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Жители сургутской многоэтажки провели флэшмоб, чтобы поддержать отважных врачей. При этом сургутяне даже не нарушили режима самоизоляции: флэшмоб состоялся таким образом, что никто не выходил из домов.

Югорчане прокричали «Спасибо!» медикам ХМАО. На видео, которое стало вирусным в соцсетях, жители дома № 39 на проспекте Пролетарском кричат с балконов и окон слова благодарности и аплодируют.

- Договориться о проведении акции получилось через соцсети и мессенджеры, чтобы не нарушать режим самоизоляции, - рассказала одна из участниц акции.

Кто-то из жильцов даже написал слова благодарности на большом транспаранте.

- Мы же, в свою очередь, призывает и далее не выходить из дома в разгар пандемии, - обратились к югорчанам представители здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/771726" frameborder="0"></iframe> Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU