Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте
Жители сургутской многоэтажки провели флэшмоб, чтобы поддержать отважных врачей. При этом сургутяне даже не нарушили режима самоизоляции: флэшмоб состоялся таким образом, что никто не выходил из домов.
Югорчане прокричали «Спасибо!» медикам ХМАО. На видео, которое стало вирусным в соцсетях, жители дома № 39 на проспекте Пролетарском кричат с балконов и окон слова благодарности и аплодируют.
- Договориться о проведении акции получилось через соцсети и мессенджеры, чтобы не нарушать режим самоизоляции, - рассказала одна из участниц акции.
Кто-то из жильцов даже написал слова благодарности на большом транспаранте.
- Мы же, в свою очередь, призывает и далее не выходить из дома в разгар пандемии, - обратились к югорчанам представители здравоохранения.
Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте.
ИСТОЧНИК KP.RU