8 Апр 2020 2020-04-08T16:22:11+03:00

На югорских дорогах начали работу пять контрольно-пропускных пунктов. Фото правительства ХМАО.

Нарушений пока не выявлено

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На дорогах ХМАО приступили к работе пять КПП: 1) 571 км, «Тюмень - Ханты-Мансийск»; 2) 437 км, «Югра», участок «Югорск - Таёжный», 3) 50 км, «Нижневартовск - Стрижевой», 4) 27 км, «Иртыш», 5) 175 км, «Сургут - Ноябрьск».

Отмечается, что на трассах круглосуточное дежурство до отмены режима повышенной готовности. КПП оборудованы для проверки документов, а также медпроверки водителей, въезжающих в регион.

- Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют контроль документов водителей, которые пересекают КПП. Также осуществляется сверка граждан по базам на соблюдение 14-дневного карантинного режима в случае пересечения ими границы РФ ранее, досмотр транспорта на выявление запрещенных предметов, - рассказала начальник отдела информации общественных связей УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Добавим, что пока грубых нарушений не выявлено

ИСТОЧНИК KP.RU