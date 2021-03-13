Экологи: утечка углеводородов на реке Оби под Нижневартовском произошла за две недели до возгорания

Утечка углеводородов на реке Оби под Нижневартовском произошла за две недели до возгорания. Скриншот из видео.

Дело об аварии, которая случилась 6 марта на продуктопроводе «СибурТюменьГаз» на подводном переходе через Обь в районе города Нижневартовск, приняло неожиданный оборот. Члены Общественного контроля экологических аварий, проанализировав космические изображения, заявили, что утечка широкой фракции легких углеводородов произошла более чем за две недели до возгорания.

– Анализ мультиспектральных изображений района прорыва продуктопровода до аварии показывает наличие на фоне льда пятен светлого тона, начиная с 18 февраля. Это можно интерпретировать так, что утечка ШФЛУ происходила более чем за две недели до возгорания. При этом датчики падения давления ничего не показывали, – сообщил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Фонда дикой природы России Алексей Книжников.

Слева - дожиг на амбаре, справа - Обь. Фото: телеграм-канал Андрея Виля.

К тому же, экологи нашли несостыковки с данными из пресс-релиза СИБУРа. Так, по словам Книжникова, расстояние от места прорыва и горения до населенных пунктов не 44 километра, как говорилось в сообщении компании от 6 марта, а намного меньше (до жилых кварталов в Нижневартовске – около 11 километров, до ближайших жилых домов в Солнечном поселке – 8 км, до ближайших садовых участков – всего 3-4 км).

И.о. заведующего лаборатории аэрокосмических методов Географического факультета МГУ Михаил Зимин в свою очередь заявляет, что судя по этим снимкам, изменение тона, скорее всего, связано со структурными изменениями поверхности снежно-ледового тела – чем оно вызвано, точно сказать только по снимкам нельзя.

– В теории, это может быть влияние газа, но также может быть влияние донных или русловых процессов. Для сибирских рек, например, характерно образование наледи, когда река промерзает насквозь, потому что мелкая. Такое изменение структуры снежного-ледового покрова может быть связано как раз с неоднородностью донных отложений, намерзанием и изменением уровня воды. Не думаю, что имеющиеся изменения тона на снимках являются признаком температурных изменений, так как, насколько я знаю, использованная съемочная аппаратура не имеет тепловизионного канала, который мог бы напрямую говорить о градиенте температуры. Но это также не значит, что изменений температуры не было или не могло быть. Если мы наблюдаем по снимку газопровод на суше и у нас также нет возможности измерить температуру, мы можем сделать вывод об утечке по косвенным признакам, например, отметив угнетение растительности в летний период. То есть мы не видим самой протечки, но можем предположить, что она была из-за гибели растений. Но если у нас газопровод под водой и река покрыта льдом, таких признаков мы уже не увидим. В данном случае у нас есть косвенные признаки того, что что-то произошло, но мы не можем по снимкам определить, что именно. Такого рода дешифровочные признаки требуют дополнительной проверки, – пояснил директор по разработке тематических проектов ГК «Сканэкс».

Кстати, в ходе осмотра на месте предполагаемой гибели рыбы, где в реку Обь впадает безымянный исток, образовалась майна, уходящая вниз по течению реки на расстояние около 100 метров. На момент проведения осмотра территории факт гибели рыбы не подтвердился. Об этом сообщает Природнадзор.

– Для уточнения информации о гибели рыбы проведена очистка воды ото льда. На водной поверхности следов загрязнения, а также погибшей рыбы не наблюдалось. Всего в ходе проведенного осмотра в месте, указанном автором видеоролика обнаружено 2 (две) рыбы – плотва и язь. Рыбы находились в сонном состоянии и были пойманы в майне при очистке от льда. После визуального осмотра были отпущены обратно в воду и сразу уплыли, что свидетельствует о кислородном голодании. Таким образом, в ходе проведенного осмотра нарушений природоохранного законодательства не выявлено. Гибель рыбы связана с заморными явлениями, которые обычно отмечаются в феврале-марте, когда под ледовым покрытием в речных водах воде возникает недостаток растворенного кислорода, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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