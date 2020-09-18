Почему Наталью Комарову избрали на пост губернатора Югры в третий раз?

Губернатором Югры стала Наталья Комарово. Фото: Правительство Югры во ВКонтакте

Главная новость прошедшей недели – без сомнения, переизбрание губернатора Югры Натальи Комаровой на третий срок. С одной стороны, это было ожидаемо – не зря глава региона получила поддержку большинства депутатов думы (29 из 38 голосов), с другой – победа стала сюрпризом. Ведь соперниками Натальи Владимировны за кресло главы региона стали коммунист Алексей Савинский и «справедливорос» Михаил Сердюк – значимые фигуры в области политики.

Заседание окружной Думы, на котором за Комарову проголосовало большинство депутатов. Фото: Правительство Югры во ВКонтакте

Шаг вперёд

Заслуги Комаровой перед жителями Югры отрицать сложно. Судите сами: за время её руководства выросла продолжительность жизни (до 75,04 лет), увеличилась численность населения (на 60 тысяч человек), улучшилось качество медицинского обслуживания, построены десятки детских садов и школ, введено в эксплуатацию почти 4 миллиона «квадратов» жилья, сокращён уровень безработицы и многое другое. Это ли не показатель?

Хотя сама она скромно признаётся, что все достижения прошедших десяти лет – заслуга ее команды – жителей региона, которые участвуют в развитии субъекта. Возможно, это и так, да только без её твёрдой руки никакого развития Югра бы не получила. Как итог – Комарову на этих выборах поддержали ближайшие соседи (губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов), а также сам президент России.

- За десять лет автономный округ сделал существенный шаг вперёд. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных российских территорий, основой энергетической безопасности и финансово-экономической стабильности страны, - поздравил Комарову полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов от лица президента РФ.

Николай Цуканов передал Наталье Комаровой поздравления президента. Фото: Правительство Югры во ВКонтакте

Профессиональные и личные качества Натальи Владимировны отмечают и коллеги. Например, председатель окружного парламента Борис Хохряков уверен, что богатый опыт работы Комаровой позволяют наладить тесные контакты с Думой Югры и с депутатами.

- Мы вместе принимаем много знаковых законопроектов, которые направлены на улучшение жизни югорчан. Стоит посмотреть на любые наши показатели социально-экономического развития, они все идут вверх. Это вызывает у югорчан позитивное настроение, и мы знаем, что Наталью Владимировну поддерживает большое количество жителей Югры, - рассказал журналистам Борис Хохряков.

Ей доверяют

О доверии жителей Югры к переизбранному губернатору Югры знает и член комитета Совета Федерации по экономической политике от регионального парламента Юрий Важенин. Поздравив Наталью Комарову с назначением на пост главы региона, он отметил, что «испытал радость от того, что ей доверяют». Впрочем, это подтвердили и результаты.

- Я надеюсь, у нее хватит сил и энергии на воплощение всех программ, которые она озвучила. Благодаря ее программе Югра вышла из состояния «выживания» и переходит к тому, чтобы жить хорошо!», - подчеркнул Юрий Важенин.

Выступление Натальи Комаровой с докладом. Фото: Правительство Югры во ВКонтакте

Слова чиновников – не голословны и подтверждаются мнениями простых югорчан. Так, не успела закончиться церемония инаугурации на личной страничке Комаровой в социальных сетях, жители наперебой стали поздравлять главу региона с победой на выборах. Благодарности «летели» как за улучшение жилищных условий, так и за мужество хрупкой женщины.

- Я думаю, что пока достойных кандидатов на замену Наталье Владимировне просто нет, - пишет югорчанка Анна. – Поздравляю! Надеюсь, все планы будут реализованы. Продуктивной работы и дальнейшей заботы о ваших гражданах!

Работы предстоит много

Забота о гражданах – в приоритете работы Натальи Владимировны. Выступая в окружной Думе в качестве кандидата на должность главы региона, Комарова акцентировала внимание на достижениях Югрой пяти национальных целей и задач. О некоторых «Комсомолка» уже писала выше, однако есть ещё кое-что – успешное предпринимательство.

- За последние пять лет малый и средний бизнес и ИП обеспечивают работой более 200 тысяч человек. Накопленная добыча нефти достигла 12 млрд тонн, в 2018 году падение добычи было остановлено, а за пять последних лет открыты 19 новых и введены в эксплуатацию 28 месторождений нефти, - рассказывает Наталья Комарова. – Активно развивается АПК: с 2015 года в округе начали работать 104 новых предприятия, а обеспеченность мясной и молочной продукцией собственного производства выросла на 6,9 % и 2,1 % соответственно. Впрочем, главным достижением пятилетки в экономическом плане можно назвать достижение ВРП показателя в 4,4 трлн рублей.

Несмотря на все достижения, работы ещё на благо югорчан – непочатый край. Вновь избранный губернатор планирует полностью избавиться от «наследия», построенного в период освоения Югры. Естественно, речь идёт о балках: из 9998 строений сегодня в Югре ликвидированы 9279.

Сказано

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов:Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов:

- «Вновь оказанное доверие депутатами окружной думы – высокая оценка эффективной работы Натальи Комаровой, направленной на развитие региона. Мы (областная дума, - прим. ред.) много лет плодотворно взаимодействуем с правительством Югры и окружным парламентом. У нас активно и успешно реализуется программа «Сотрудничество», а депутаты, избранные в областную Думу населением Югры, вносят значительный вклад в формирование законодательной базы региона, способствуя его социально-экономическому развитию. Надеюсь на дальнейшее укрепление многогранных связей между нашими субъектами федерации в интересах сильной России».

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова:Заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова:

«Мы приехали поддержать Наталью Владимировну Комарову, действующего губернатора Югры, потому что мы голосуем за профессионализм, стабильность, преемственность. За 10 лет в регионе сделано многое, а впереди, как водится, работы ещё немало, поэтому продолжать её должен тот, кто начинал. Это и работа с жильём, и окончательная ликвидация балков, и формирование гражданского общества. Её неутомимость, работоспособность, профессионализм – те качества, которые позволят исполнить запланированное.

Вместо заключения

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в начале июня 2020 Владимир Путин поддержал решение Натальи Комаровой о выдвижении на новый срок. По мнению главы государства, под её руководством Югра успешно развивается, а показатели социально-экономического развития региона «впечатляют».

Глава государства тогда обратил внимание на темпы строительства жилья, высокий уровень доходов населения, большой оборот внешней торговли, низкий уровень безработицы и рост численности постоянного населения.

- Всё это в целом даёт вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года, - отметил тогда Владимир Путин.

Редакция «Комсомольской правды – Югра» присоединяется к вышесказанному и поздравляет Наталью Комарову с переизбранием на третий срок. В добрый путь, Наталья Владимировна!

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