Перемены – неизбежное условие эффективного и устойчивого развития Югры, считает Наталья Комарова

Президиум генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали Наталью Комарову в решении избираться на третий срок на должность губернатора Югры. Это мнение единороссы высказали после того, как заслушали доклад главы округа о проделанной за десять лет работе на заседании Президиума 16 июня.

СЕГОДНЯ

Наталья Комарова начала выступление с оценки эпидемиологической ситуации в округе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор сообщила, что более 341 200 югорчан получили единовременные выплаты, осуществляется 91 мера социальной поддержки граждан, дополнительные выплаты медикам, социальным работникам, участвующим в борьбе с COVID-19, на региональном уровне ввели дополнительные решения по выплатам и страхованию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/785448" frameborder="0"></iframe> Заседание Президиума генсовета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Выступление Н.В. Комаровой. 16.06.2020.

Комарова подробно остановилась на анализе результатов, которые удалось достичь благодаря окружной «Стратегии-2030». По ней, чтобы соблюсти принцип «Югра – не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей», нужно строить северный регион. Особенное внимание уделили работе с аварийным жильем.

– В 2012 году регион впервые вышел на максимальные со времен Советского Союза уровни по объёму ввода жилья – 1 миллион 22 тысячи квадратных метров. Расселен почти миллион квадратных метров аварийного жилья – новые квартиры получили 17 700 семей, – отметила Наталья Комарова.

Созданы комфортные, современные условия для жизни, учебы и воспитания детей, улучшается качество медицины в области, строится транспортное сообщение с другими регионами, создаются новые возможности для молодежи и бизнеса. Эта ставка на жителей Югры сегодня дает свои результаты.

ЗАВТРА

Губернатор Югры убеждена, что все достижения прошедших десяти лет – заслуга ее команды – жителей региона, которые участвую в развитии субъекта. Комарова призывает идти на качественно новый уровень. В ближайшую «пятилетку» она предлагает ликвидировать и расселить полмиллиона квадратных метров аварийного жилья, создать инфраструктуру, которая будет заниматься на самом высоком уровне охраной материнства и детства в регионе, в том числе речь идет о создании Центра высоких биомедицинских технологий. В ближайших планах запустить строительство моста через реку Обь вблизи Сургута, этот объект будет иметь статус федерального значения.

Наталья Комарова представила единороссам стратегию развития на пять лет. Фото: правительство Югры

Новый импульс получит базовый кластер экономики региона – нефтянка. В Югре будут развивать нефтяную компетенцию, а именно – опорного центра для развития мировых нефтегазовых компетенций в составе национального проекта «Бажен». В округе будет развивать сеть газоперерабатывающих заводов для поэтапного выхода на уровень 98% полезного использования попутного нефтяного газа. Также продолжится очистки нефтезагрязненных земель, рекультивация шламовых амбаров. Планируется перевод баженовской нефти в разряд запасов, готовых к промышленной разработке, что станет новым импульсом для развития всей российской нефтегазовой отрасли. Югра перейдет от индустриальной экономики к экономике знаний.

– Перемены – неизбежное условие эффективного и устойчивого развития, в том числе и нашего региона на ближайшие пять лет. Их направления мы планируем раскрыть в обновленной стратегии развития региона, горизонт которой будет расширен до 2050 года, – считает Наталья Комарова.

ВПЕРЕДИ

Выслушав доклад главы Югры, члены Президиума высказали ей слова поддержки. Многие знают Комарову по общим проектам еще задолго до занимаемой ныне должности губернатора ХМАО. О заслугах Натальи Владимировны помнят в Псковской области, откуда она родом и где начинала свою политическую деятельность. Около 40 лет Комарова живет и трудится на Крайнем Севере, последние десять лет занимает должность губернатора Югры. Секретарь генерального совета партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей Турчак припомнил совместную командировку с Комаровой в Сирийскую Арабскую Республику, где политики были с гуманитарной миссией.

– Наталья Владимировна, вам, безусловно, удачи и слова поддержки! – Сказал Турчак.

Доверие коллег отметил также секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борис Хохряков. Он подчеркнул, что дан старт кампании по избранию высшего должностного лица – губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

– Президиум, заслушав доклад Комаровой, принял решение рекомендовать региональному отделению партии выдвинуть ее кандидатуру для избрания на должность губернатора автономного округа, – сообщил он. – Кандидатуру Натальи Владимировны уже поддержал президент России Владимир Путин, поддержал сегодня Президиум. Наталья Владимировна уже десять лет возглавляет «Команду Югры» и мы будем рады стоять в одном строю в её следующем губернаторском сроке.

Президиум генсовета ЕР принял решение выдвинуть Наталью Комарову в качестве кандидата в губернаторы ХМАО. Фото: правительство Югры

Борис Хохряков пояснил процедуру губернаторских выборов в Югре. В ближайшее время региональное отделение партии «Единая Россия» проведет консультации с непарламентскими партиями, которые не могут сами выставлять кандидатуру губернатора. Такое право имеют только четыре партии – ЕР, ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Представители правящей партии по три кандидатуры от каждой партии губернатору Тюменской области Александру Моору, который ограничит список до пяти кандидатур и представит его президенту России. Последний этап – Владимир Путин направит в Думу автономного округа три кандидатуры, из которых будет избран губернатор Югры.

ЭКСПЕРТ КП

Политолог Андрей Шуклин считает, что среди глав «тюменской матрешки» Наталья Комарова – один из опытных политиков, которая умело сохраняет равновесие в конструкции сложно подчиненного субъекта Российской Федерации.

– Югра выполняет все свои обязательства в рамках такого сложносоставного субъекта РФ как Тюменская область. За последние пять лет ХМАО в рамках программы «Сотрудничество» перечислил в бюджет Тюменской области 189 миллиардов рублей. От дальнейшего развития Югры зависит благополучие всей «тюменской матрешки», – считает он.

Наталья Комарова - один из самых опытных российских политиков. На Крайнем Севере она начала свою карьеру 40 лет назад. Последние 10 лет занимает должность губернатора ХМАО. Фото: правительство Югры

Политолог отозвался о докладе главы Югры, отметив, что его можно назвать предвыборной программой кандидата.

– Импонирует то, что она подвела итоги предыдущей своей деятельности и наметила план работы на будущее. По сути – это дорожная карта, ее программа. Очень хорошо, что она эти сферы знает и видит нюансы, которые стоит скорректировать, – считает Андрей Шуклин.

Если Комарова вновь возглавит округ, то это будет продолжением десятилетнего курса развития Югры с плавной корректировкой.

– Ей не нужно уже вникать в ситуацию, в обстановку в округе. Она со всем знакома и говорит о том, чем в дальнейшем будет заниматься. Поэтому на раскачку ей никакого времени уже не надо. То есть у нас не будет никаких пауз, перерывов в развитии округа, – убежден политолог. – Базовые императивы останутся прежними, стратегия развития будет наполняться тактически. В этом плане скачков, откатов назад, регрессии ожидать не стоит. Мы увидим выверенную стратегию развития, которая будет продолжаться с трансформациями. Это элемент предсказуемости, уверенности, стабильности.

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