Путин поддержал решение губернатора ХМАО Комаровой идти на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой в качестве главы региона на новый срок. Об этом российский лидер сообщил в ходе видеосвязи в среду, 3 июня.
Глава государства отметил, что в целом ХМАО под руководством действующего губернатора развивается очень успешно, а «показатели впечатляют».
В частности, Путин обратил внимание на высокие уровень доходов населения, темпы строительства, большой оборот внешней торговли, низкий уровень безработицы, а также низкую долговую нагрузку бюджета региона благодаря грамотной финансовой политике властей ХМАО. Кроме того, глава государства отметил и рост численности постоянного населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных потоков.
«Всё это в целом даёт вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года», — заявил российский лидер.
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах, а также пообещал воспользоваться приглашением вновь посетить регион.
Глава ХМАО избирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU