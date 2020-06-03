Путин поддержал решение губернатора ХМАО Комаровой идти на новый срок

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:21:33+03:00

Российский лидер заявил, что регион под ее руководством развивается очень успешно

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Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой в качестве главы региона на новый срок. Об этом российский лидер сообщил в ходе видеосвязи в среду, 3 июня.

Глава государства отметил, что в целом ХМАО под руководством действующего губернатора развивается очень успешно, а «показатели впечатляют».

В частности, Путин обратил внимание на высокие уровень доходов населения, темпы строительства, большой оборот внешней торговли, низкий уровень безработицы, а также низкую долговую нагрузку бюджета региона благодаря грамотной финансовой политике властей ХМАО. Кроме того, глава государства отметил и рост численности постоянного населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных потоков.

«Всё это в целом даёт вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года», — заявил российский лидер.

Путин пожелал Комаровой успехов на выборах, а также пообещал воспользоваться приглашением вновь посетить регион.

Глава ХМАО избирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU