2020-06-03T21:21:33+03:00
Политика

Путин поддержал решение губернатора ХМАО Комаровой идти на новый срок

Российский лидер заявил, что регион под ее руководством развивается очень успешно
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой в качестве главы региона на новый срок. Об этом российский лидер сообщил в ходе видеосвязи в среду, 3 июня.

Глава государства отметил, что в целом ХМАО под руководством действующего губернатора развивается очень успешно, а «показатели впечатляют».

В частности, Путин обратил внимание на высокие уровень доходов населения, темпы строительства, большой оборот внешней торговли, низкий уровень безработицы, а также низкую долговую нагрузку бюджета региона благодаря грамотной финансовой политике властей ХМАО. Кроме того, глава государства отметил и рост численности постоянного населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных потоков.

«Всё это в целом даёт вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года», — заявил российский лидер.

Путин пожелал Комаровой успехов на выборах, а также пообещал воспользоваться приглашением вновь посетить регион.

Глава ХМАО избирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поддержал решение губернатора ХМАО Комаровой идти на новый срок
Югорчане отметили всемирный день бега
Доноры ХМАО покажут в челлендже, что у них есть «Золотое сердце»
Два ДТП произошло в Югре из-за лосей на трассе
Члена группировки наркоторговцев задержали в Нефтеюганске
К ремонту дорог приступили в Когалыме
В Сургутском районе вновь масштабный прирост заражения коронавирусом
Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости»
Мэр Сургута раскритиковал нарушителей режима самоизоляции: «И чего мы добиваемся?»
Два ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивец
Культурная онлайн-программа на 3 июня для югорчан на самоизоляции
Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль
Югорчанин с приятелями незаконно выловил пять тонн рыбы
Какие именно подарки выпускникам приготовили власти Югры?
Погода в Югре 3 июня: небольшое похолодание
Дизайнер из Ханты-Мансийска разработала логотип для конкурса имени Эдуарда Успенского
Продавец в Нижневартовске неоднократно продавала алкоголь детям