Отказ от пластика, высадка деревьев и раздельный сбор мусора: губернатор Югры провела онлайн-эфир на тему экологии

Наталья Комарова провела прямой эфир на тему экологии. Фото: скриншот встречи

Какие проекты в сфере экологии реализуются в Югре? Насколько качественно и своевременно ликвидируют свалки? Как сохраняют популяцию ценных пород рыб в регионе? Эти и другие вопросы звучали сегодня, 18 сентября, во время прямого эфира, который провела на своей страничке в социальной сети Instagram губернатор Югры Наталья Комарова.

Один из проектов, который обсудили во время онлайн-эфира, носит название «Пластиковирус». Учитывая тотальный переход с пластика на природные материалы во многих странах мира, проект молодых жителей Покачей очень актуален. Его идея состоит в том, чтобы убедить югорчан максимально сократить потребление микропластика, который содержится буквально всюду – в косметике, одежде и бытовой химии. Интересно, что увидеть микропластик просто так нельзя, но он накапливается в организме людей и животных.

По мнению руководителя сектора молодёжных проектов движения «Третья планета от Солнца» Амира Ахмедуллина, «беспластиковый» образ жизни может стать новым трендом – не только у молодёжи, но и у взрослого населения.

- Сокращение пластика, который попадает в окружающую среду, произойдёт только после уменьшения его производства, - считает Амир. – Югорская молодёжь готова информировать население о необходимости перейти на природные материалы и сформировать новую экономическую культуру.

Ребята попросили губернатора рассмотреть возможность введения региональных льгот для предприятий, которые откажутся от пластика.

Более «земной» проект предполагает высадку около 28 миллионов деревьев на площади более 7,5 тысяч гектаров. По словам Натальи Комаровой, деревца посадят в рамках программы лесовосстановления.

- Сейчас мы нарабатываем практику, согласно которой планируем достичь показателя 1:1 по посаженным и погибшим вырубленным деревьям, - заявила губернатор Югры.

Кроме того, глава региона предложила муниципалитетам сформировать культуру раздельного сбора мусора. В планах у правительства до 2024 года – построить 5 полигонов по переработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Один из них появится в Нефтеюганском районе во втором квартале 2021 года.