В Югре в реку Иртыш выпустили восемь тысяч мальков сибирского осетра

В Югре выпустили в водоём более 8 тысяч мальков сибирского осетра Фото: pixabay.com

Чем славится Ханты-Мансийский округ-Югра? Конечно же, природными дарами, в том числе, рыбой. Сегодня в регионе водятся более 40 видов рыб – стерлядь, муксун, нельма и чир, однако визитной карточкой является сибирский осётр – рыба, занесённая в Красную книгу. Некоторое время назад общественники обратились к правительству Югры с просьбой сохранить популяцию породы рыбы. Именно так появился приоритетный региональный проект «Сохранение сибирского осетра».

Его основная задача – сохранить и восстановить популяцию ценного продукта. Поэтому в Югре ведётся активная работа по выпуску мальков рыбёшки в реку Иртыш. Если в 2019 году в водоёмы выпустили 4,2 миллиона мальков, то в 2020 году планируется выпустить более 4,5 миллионов! По словам инициатора реализации в Югре приоритетного проекта «Сохранение Сибирского осетра» Мидхата Хасанова, ежегодно рыба «требует» решительных мер по восстановлению популяции.

- Это уникальный проект! Югра – один из немногих регионов, который уделяет пристальное внимание воспроизводству и пополнению популяции сибирского осетра. Сегодня, например, мы выпустили 8 тысяч особей со средней массой более 25 граммов. Чем больше выпустим – тем выше выживаемость, - отметил он.

В свою очередь руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев подчеркнул факт, что общественные проекты активно поддерживает правительство Югры и лично губернатор Наталья Комарова.

- Заказ общественности на сохранение осетра имеет для нас особое значение, - подчеркнула Наталья Комарова. – В Югре у нас все рыбаки, поэтому нам крайне важно, чтобы популяция сохранялись, и чтобы водоёмы были полны рыбы. Мы готовы сделать всё, чтобы не нанести вред популяции и не уничтожить виды рыб. Дай Бог, чтобы все мальки прижились в водоёмах.

КСТАТИ

По результатам контрольно-надзорных мероприятий территориального подразделения Федерального агентства по рыболовству в 2020 году наблюдается увеличение численности молоди Сибирского осетра.