Два млн особей сибирского осетра выпустят в водоемы Югры

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:28:33+03:00

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Около двух миллионов штук молоди сибирского осетра планируется выпустить в водоемы ХМАО в 2020 году. В первом квартале выпущено уже почти 750 тысяч штук.

- В последующие годы этот показатель будет увеличиваться. Так, в 2022 году он составит уже четыре млн штук молоди, в 2023 году – пять млн, а в 2024 году вырастет до шести млн штук, - пояснили власти региона.

Добавим, что восстановление популяции сибирского осетра обеспечивается за счет искусственного воспроизводства водных биоресурсов для компенсации ущерба, нанесенного предприятиями-природопользователями при хозяйственной деятельности на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU