Наталью Комарову переизбрали губернатором Югры. Фото пресс-службы правительства ХМАО.

Губернатором Югры с результатом в 29 голосов стала Наталья Комарова, согласно докладу Счетной группы. Ранее в регионе на 42-ом заседании окружной думы кандидаты на пост главы ХМАО представляли основные положения своих программ. Потом проходила процедура тайного голосования, где использовали бюллетени.

За что югорчане ценят Комарову?

Наталья Владимировна Комарова занимает должность главы Югры в течение десяти лет.

- За эти годы автономный округ сделал существенный шаг вперёд. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных российских территорий, основой энергетической безопасности и финансово-экономической стабильности страны, - передал слова президента РФ Владимира Путина полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

Он добавил, что люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить свое будущее.

Краткая биография

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области, у нее двое детей. В 1978 году она закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства», стала инженером-экономистом.

В 1980 Наталья Владимировна переехала в Новый Уренгой, политическую карьеру она начала в горисполкоме старшим инспектором. В декабре 2001 года ее избрали депутатом Госдумы РФ по ЯНАО. 1 марта 2010 года она вступила в должность губернатора ХМАО. 13 сентября 2015 года вновь вступила в должность губернатора Югры.

Слова благодарности

Узнав об очередном переизбрании, Наталья Комарова поблагодарила жителей региона за оказанное доверие:

- Служу России, служу югорчанам, - заявила Наталья Владимировна.