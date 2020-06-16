2020-06-16T20:27:01+03:00
Политика

Наталья Комарова: «Команда Югры – это все жители региона»

Губернатор Югры рассказала об успехах в развитии региона за последние десять лет
Ирина Ромашкина
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"Масштабные инвестиции в человека дали результаты", - сказала Наталья Комарова. Скриншот видео"Масштабные инвестиции в человека дали результаты", - сказала Наталья Комарова. Скриншот видео
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Развитие Югры – региональный стартап по вовлечению жителей в управление регионом, считает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Такое мнение она высказала в докладе членам Президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заседание которого состоялось 16 июня.

Глава Югры напомнила, то вступая в должность губернатора в 2010 году, она объявила депутатам, жителям округа, что «решение по каждому из вопросов следует принимать совместно, основываясь на принципах открытости, честности, ответственности за результат».

– Наша команда – 1 миллион 670 тысяч югорчан. Совместная работа делает каждого из жителей частью большего – частью Югры, России. Рассчитываю, что вместе мы создадим условия, чтобы эта причастность, общность целей, результативно работали на благо Югры и России, – сказала Комарова.

За десять минувших лет в Югре созданы возможности для развития гражданского общества, вовлечения населения в решение собственных проблем, задач по развитию региона. Создавались условия для развития НКО и волонтерства, бережливого производства, инициативного бюджетирования, краудсорсинга, экологических вахт, включения граждан и предпринимателей в региональные проектные команды по улучшению услуг и условий для бизнеса.

– По сути, это было нашим региональным стартапом по вовлечению жителей в управление регионом, в реализацию окружных и партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ». Этот этап мы прошли. Полагаю, в следующие пять лет в этих вопросах можно выйти на качественно новый уровень, – заявила губернатор ХМАО.

Члены президиума поддержали выступление Натали Комаровой, а также высказали слова поддержки в адрес представленной ей стратегии развития региона на пять лет.

Напомним, 13 сентября в Югре пройдут губернаторские выборы. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена выдвинуть кандидатуру Натальи Комаровой, которая занимает пост главы региона с 2010 года. Ранее решение Натальи Комаровой избираться на третий срок поддержал президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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