В Югре с начала купального сезона погибли 14 человек

Скрин с видео МЧС России по ХМАО-Югре

С начала купального сезона 2026 года на водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошло 23 происшествия. Погибли 14 человек, четверо из которых – дети. Спасены 23 человека. Такие данные приводит МЧС России по ХМАО-Югре.

Так, трагедия случилась на дачах под Сургутом, где в пожарном водоеме утонули две девочки 11 и 9 лет. Дети отдыхали и купались в запрещенном месте вместе с родителями. Тоже в Сургуте, но несколькими днями позже, спасатели вытащили из воды унесенных течением двоих взрослых людей. Накануне, 24 июня, в Югре были обнаружены тела двоих мужчин на реке в Пыть-Яхе и на реке в Нижневартовске.

В сравнении с тем же периодом прошлого года, цифры выросли. Тогда было 18 происшествий, 14 погибших, из которых один ребенок и 13 спасенных людей.

- В связи с установлением жаркой погоды наблюдается значительное увеличение числа граждан, отдыхающих у воды. Анализ произошедших инцидентов свидетельствует о том, что основными причинами трагедий являются купание в необорудованных и запрещенных местах, недостаточный контроль за детьми со стороны родителей, а также пренебрежение правилами безопасности на воде,отметили в ведомстве.

МЧС Югры напоминает:

- купайся только в специально оборудованных и разрешённых для этого местах;

- не заплывай за буйки и предупреждающие знаки, а также не ныряй в незнакомых местах;

- внимательно следи за детьми у воды, не оставляя их без присмотра ни на минуту, даже если ребёнок умеет плавать;

- запрещается устраивать опасные игры на воде, связанные с захватами и удержанием человека под водой;

- при использовании лодок и других маломерных судов обязательно надевай спасательные жилеты, не перегружай плавательные средства и соблюдай правила эксплуатации судов;

- следи за погодными условиями и не выходи на воду при сильном ветре, грозе или ухудшении видимости.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра у воды, проводите с ними профилактические беседы, объясняйте, чем опасно купание в необорудованных местах.

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