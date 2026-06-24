Аномальная жара с ливнями и сильным ветром обрушатся на Югру 25 июня

Непогода затронет Берёзовский, Белоярский, Советский и Октябрьский районы, а также Югорск и Нягань Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предупреждает жителей о аномально жаркой с ливнями и сильным ветром погоде на четверг, 25 июня. По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по северо-западу дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем юго-западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус. Днем по западной половине ожидается +24...+29 градусов, в Берёзовском районе столбики термометров поднимутся до +18 градусов, по восточной половине установится аномальная жара до +30...+35 градусов. Кстати, в любой для отдыха югорчан Турции, завтра будет максимум 30 градусов жары.

Непогода в Югре затронет Берёзовский, Белоярский, Советский и Октябрьский районы, а также Югорск и Нягань.

МЧС России рекомендует:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

При возникновении происшествий звони по телефону 112.

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