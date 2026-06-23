Аномальная жара до +34 градусов установится в Югре на 3 дня

Фото: Типичный краб Нижневартовск

Жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предстоит пережить сложные дни – впереди несколько дней аномальной жары с дождями, грозами, градом, сильным ветром. Об этом предупреждают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В среду, 24 ноября, в регионе сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем усилится местами до 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит +18...+23 градусов, местами +11...+16 градусов. Днем столбики термометров взлетят до +29...+34 градусов, местами +21...+26 градусов.

В четверг, 25 июня, в Югре прогнозируют опасные явления из-за сильной жары. Все также переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут +16...+21 градусов, местами +9...+14 градусов. Днем снова кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах разбушуется гроза, выпадет град. Ветер южной четверти 8-13 метров в секунду с порывами при грозе до 18-23 метров в секунду. Днем воздух раскалится до +28...+33 градусов, местами +18...+23 градусов.

В пятницу, 26 июня, опять переменная облачность. По западной половине местами, по восточной половине повсеместно ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, днем усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха наконец-то начнет снижаться. Ночью +14...+19 градусов, местами +5...+12 градусов. Днем уже +20...+25 градусов, местами до +31 градусов.

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