Град, гроза и сильный ветер обрушатся на Югру в ближайшие часы

Последствия торнадо 22 июня в Свердловской области. Фото: Анастасия Шубина

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 23 июня местами в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре ожидаются сильный дождь, ветер порывами до 24 метров в секунду, а также град, гроза. В Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском районах, а также в городах Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха в течение трех дней составит более +33 градусов и выше.

По всей видимости, на округ пришла непогода, которая ранее обрушилась в Свердловскую область. 22 июня в Кушве, части Верхней Туры, поселке Баранчинский, а также в селах Большая Лая и Малая Лая от торнадо пострадали 15 человек, остались без электричества более 4 тысяч частных домов. Повреждены дома, 9 опор линий электропередач, придомовые постройки и автомобили. Мощный торнадо сорвал кровли с десятков домов.

МЧС России рекомендует:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов;

- во время грозы избегать открытой местности и водоемов.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

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