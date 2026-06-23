Сургут, Нефтеюганск, Лянтор, Мегион, Лангепас и Покачи будут изнывать от жары: погода в Югре 23 июня 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Во вторник, 23 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+33 градусов.

В Ханты-Мансийске до полудня солнечно, после - переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный, 3-7 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +31 градус, вечером +22 градуса.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Сейчас +27 градусов, днем +32 градуса, вечером +24 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +33 градуса, вечером +24 градуса.

В Когалыме переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром на термометре +25 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Нягани переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +28 градусов, вечером +23 градуса.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +28 градусов, днем +32 градуса, вечером +24 градуса.

В Радужном переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Утром +26 градусов, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +28 градусов, днем +33 градуса, вечером +25 градусов.

В Урае переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 3-10 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +29 градусов, вечером +24 градуса.

В Белоярском переменная облачность, небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный, южный 3-9 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Пыть-Яхе до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +27 градусов, днем +32 градусов, вечером +23 градуса.

В Югорске переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 3-9 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +29 градусов, вечером +23 градуса.

В Покачах переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Сейчас +26 градусов, днем +32 градуса, вечером +23 градуса.

В Советском переменная облачность, слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +30 градусов, вечером +23 градуса.