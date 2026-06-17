Утонули две сестренки: В Сургуте во время купания погибли две девочки

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Трагедия произошла сегодня, 17 июня, днем на водоеме в садовом товариществе «Берендей» под Сургутом. Под воду ушли две девочки. К сожалению, дети погибли.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетних в водоеме, расположенном в СТ «Берендей». На место происшествия выехал заместитель прокурора Сургута Андрей Зиганьшин. Девочки купались в пруду днем. Очевидцы рассказали, что внезапно они исчезли. Спасти их не удалось. Спасатели из ГИМС подняли тела погибших со дна водоема.

В администрации Сургута рассказали подробности случившегося. Утонули сестренки 12 и 9 лет, которые отдыхали вместе с родителями.

Фото: администрация Сургута

- В 17:17 в ЕДДС города Сургута поступила информация от очевидца о том, что в водоёме вблизи с СТ «Берендей» при отдыхе и купании с родителями пропали двое детей. На место были незамедлительно направлены экстренные службы. К сожалению, дети 2014 и 2017 года рождения утонули. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. С родителями работают психологи. Приносим искренние соболезнования семьям погибших, - прокомментировали в мэрии.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города в очередной раз напоминает о запрете купания в водоемах города по причине несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам.

- Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности граждан на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования, – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, сегодня же сотрудники МЧС на протоке Кривуля в Сургуте спасли двух женщин на сапбордах, унесенных течением на Оби.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута поступило сообщение о том, что на протоке Кривуля реки Обь течение унесло двух человек на сапбордах. В результате оперативно организованных мероприятий оба человека были обнаружены и доставлены на берег. Спасенными оказались две женщины 1993 и 1980 года рождения. В медицинской помощи они не нуждаются, – добавили в МЧС России по ХМАО-Югре.

Добавим, что с начала 2026 года в Югре на водоемах погибли уже четверо детей и четверо спасены. Всего утонуло 14 человек. С начала лета на водоемах Югры погибли уже более 8 человек.

МЧС Югры напоминает:

- купайся только в специально оборудованных и разрешённых для этого местах;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не заплывай за буйки и предупреждающие знаки;

- не ныряй в незнакомых местах – на дне могут находиться коряги, камни и другие опасные предметы;

- не оставляй детей у воды без присмотра ни на минуту, даже если ребёнок умеет плавать.

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