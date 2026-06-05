Есть погибшие и пострадавшие: в ХМАО на реке Обь перевернулась лодка с 8 пассажирами

Фото: Центральное МСУТ СК России

Трагедия произошла сегодня, 5 июня, на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Утром перевернулся катер «Салют-480» с восемью пассажирами. Количество погибших и пострадавших еще устанавливается. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

На данный момент известно, что моторная лодка перевернулась в Октябрьском районе. Она шла из поселка городского типа Приобье в поселок Октябрьское. Были ли на борту дети - тоже не известно.

- Следственными органами Центрального МСУТ СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливается все обстоятельства произошедшего. Назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные процессуальные действия, – прокомментировали в ведомстве.

Уральская Транспортная прокуратура также организовала проверку по факту несчастного случая на воде.

- Произошло опрокидывание следовавшего из поселка городского типа Приобье в поселок Октябрьское маломерного судна типа Салют-480, в котором находилось не менее 5 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Серовская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным ГИМС МЧС ХМАО-Югры, на 32-м километре протоки Алешкинская в Октябрьском районе при маневре перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами. В настоящее время спасены три человека.

Добавим, что моторная лодка «Салют-480» создавалась как универсальная лодка для всех видов отдыха на воде (прогулки, семейный отдых, охота), рыбалки и охоты. Ее пассажировместимость всего 5 человек. Перевозить она может максимум до 500 кг. В мае в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылась речная навигация. Для югорчан, живущих в труднодоступных и отдаленных территориях округа – это единственное средство сообщения в летний период.

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