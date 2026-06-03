Едва успели спасти: в ХМАО на годовалого малыша напала гадюка

Фото: соцсети Ларисы Белоцерковцевой

В Центр охраны материнства и детства Сургута 31 мая из отдаленной территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в экстренном порядке в критическом состоянии был доставлен годовалый малыш. Врачи тут же поставили ему диагноз: «токсическое действие змеиного яда». Ребенка укусила в ручку гадюка. Сильнейший отек распространился с места укуса на грудную клетку и шею. Малыш уже едва дышал.

- Наши врачи действовали мгновенно. Чтобы спасти жизнь маленького пациента, его перевели на ИВЛ, ввели противозмеиную сыворотку и начали интенсивную терапию. Несколько суток мы боролись за жизнь малыша. Сейчас отек спадает, состояние стабилизировалось. Ребенок дышит самостоятельно, находится под наблюдением и получает необходимую поддержку. Впереди длинный путь лечения и реабилитации, – рассказала в соцсетях президент центра Лариса Белоцерковцева.

Она отметила, что в 2026 году - это первый пострадавший юный югорчанин от укуса змеи. В прошлом году в Центр обратилось 4 детей, на которых напали змеи.

Отметим, что змеи проснулись в Югре еще в конце марта. Они ползают не только в лесу, но встречаются и в городах. Так, жители Нижневартовска на днях время прогулки на детской площадке в «ипотечке» встретили гадюку Никольского.

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

- Это вовсе не уж - заключила свидетельница пришествия змеи в Нижневартовск. И чтобы избавиться от угрозы, ползучую поймали и поместили в бутылку, – написала она пост в тг-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Лариса Белоцерковцева напомнила, что в Югре обитают несколько видов змей, в том числе гадюки, ужи и медянки. Гадюка считается потенциально опасной для человека.

- Уважаемые родители! Сейчас, в разгар сезона, прошу вас быть предельно внимательными в парках, на дачных участках и в лесу. Если на вас или на ребенка напала змея немедленно вызывайте скорую помощь! Берегите себя и своих детей, – предупреждает она югорчан.