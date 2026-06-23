В Сургуте из Оби спасатели вытащили двоих взрослых, которых уносило течением

Сегодня, 23 июня, двое жителей Сургута могут считать своим вторым днем рождения. Пара едва не утонула. Их уносило течением реки, но на помощь пришли спасатели.
По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута поступила информация о том, что на реке Обь в районе улицы Нагорной течением уносит двоих взрослых людей. На место сразу же была направлена спасательная группа.
Пару быстро обнаружили и подняли на борт спасательного плавсредства, а после доставили на берег. В медицинской помощи люди не нуждались.
МЧС Югры напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах:
- запрещается купаться в необорудованных и незнакомых местах, где отсутствуют спасательные посты и не проведена проверка дна на предмет опасных предметов и водоворотов;
- при использовании маломерных судов каждый человек на борту обязан иметь исправное спасательное средство;
- ни на минуту не оставляй детей без присмотра вблизи водоёмов, а также не допускай их самостоятельного нахождения на берегу или в воде без сопровождения старших.
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