На реках Югры 24 июня обнаружены тела двух мужчин

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня, 24 июня, на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обнаружены тела двух мужчин.

По данным МСЧ России по ХМАО-Югре, 23 июня в Пыть-Яхе на реке Большой Балык пропал мужчина. Сотрудники оперативных служб сразу же выехали на место происшествия, но лета не обнаружили.

При этом была обнаружена резиновая лодка, принадлежащая пропавшему.

Сегодня тело мужчины было обнаружено на дне водоёма.

Кроме того, сегодня в Нижневартовске на реке Обь в районе набережной по улице 60 лет Октября в воде обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Идут следственные мероприятия по обоим случаям.

МЧС Югры предупреждает:

- не заходи в воду и не выходи на акваторию в состоянии алкогольного опьянения;

- используй спасательные жилеты при нахождении в маломерных судах;

- спасательный жилет должен быть исправен;

- не выходи на акваторию в тёмное время суток;

- купайся только в специально оборудованных местах, где организованы спасательные посты и проведена проверка дна;

- не оставляй детей без присмотра вблизи водоёмов и не допускай их самостоятельного купания без сопровождения взрослых;

- перед поездкой на водный объект обязательно предупреди родственников или знакомых о своих планах, месте и предполагаемом времени возвращения.

При возникновении опасности немедленно звони по единому номеру экстренных служб 112.