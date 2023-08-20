Пожары в Югре: последние новости на 20 августа 2023 года

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В Югре спасатели продолжают тушить природные пожары, и за прошедшие сутки ситуация значительно улучшилась: если 18 августа горели 868,8 гектара, то 19 августа площадь, охваченная огнем, сократилась до 502,12 гектара.

- Ведется тушение одного ландшафтного пожара в Кондинском районе - 3 гектара (локализован) и двенадцати лесных площадью 499,12 гектара, из которых локализовано восемь - 442,75 гектара, - сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Сейчас огнем охвачены следующие лесничества: Сургутское - 463,3 гектара, Березовское - 10,7 гектара, Советское - 10 гектаров, Юганское - 9 гектаров, Самаровское - 4,5 гектара и Кондинское - 0,2 гектара.

Сейчас в тушении задействованы порядка 180 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории» и регионального МЧС России. Также на точках работают необходимые оборудование и техника.

Кстати, за сутки в регионе потушили восемь лесных возгораний, а с начала пожароопасного сезона 790.

Что касается Белоярского района, где долгое время складывалась наихудшая ситуация, власти решили отменить действующий в его лесах режим ЧС. Это связано с тем, что накануне там потушили крупный пожар. Чтобы локализовать возгорание, спасателям пришлось проложить несколько десятков километров минерализованных полос, глубина которых местами достигала полутора метров.

Тем не менее следует помнить, что особый противопожарный режим в округе никто не отменял. Он запрещает сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры и использовать мангалы для приготовления пищи.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 20 августа, подготовленному МЧС России по ХМАО-Югре, в округе прогнозируются 3-10 новых возгораний. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Березовском, Советском, Нижневартовском, Нефтеюганском и Сургутском районах.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.