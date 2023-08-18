В Югре уменьшилась площадь природных пожаров, сейчас тушат 12 лесных возгораний

В Югре снизилась площадь природных пожаров, сейчас тушат 12 лесных возгораний. Фото: предоставлено КП

В Югре снизилась площадь природных пожаров, а все потому что в Белоярском районе ликвидирован крупных лесной пожар. Всего за сутки в Югре потушили 6 лесных пожаров. По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, пожары тушат 12 лесных пожаров на общей площади 868,8 га, из них локализованы 5 пожара на площади 820,7 га.

Так, пожары зарегистрированы: в Березовском районе (3 пожара на площади 630,7 га, из них локализованы 2 на площади 630,5 га); 1 локализованный пожар в Кондинском лесничестве на площади 0,2 га; 7 пожаров в Сургутском районе на площади 233,4 га, из них локализованы 2 на площади 190 га; 1 пожар в Юганском лесничестве на площади 4,5 га.

Пожары тушат 200 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре, привлечена группировка лесопожарных сил из Тюменской области. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.