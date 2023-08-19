В лесах Белоярского района снят режим ЧС Фото: Вера Зенина

В лесах Белоярского района снят режим ЧС. Это связано с тем, что накануне там потушили крупный пожар, сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Возгорание возникло 4 августа из-за грозы, локализовать его удалось лишь 11 августа, а ликвидировать - 17 августа. Площадь, пройденная огнем, составила 1 700 гектаров.

Осложнялось тушение сразу несколькими факторами: жаркая и сухая погода, порывистые ветра, толстая лесная подстилка и сложный рельеф местности - значительная площадь пришлась на торфяники.

Чтобы локализовать возгорание, спасателям пришлось проложить несколько десятков километров минерализованных полос, местами их глубина достигала полутора метров.

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В ликвидации пожара участвовали работники Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», регионального МЧС и группировка лесопожарных сил из Тюменской области.

Авиацией, работавшей на месте, выполнено 345 сливов 1 880 тонн воды.