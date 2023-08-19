Природные пожары в Югре охватили более 500 гектаров

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента недропользования и природных ресурсов, по состоянию на 12.00 ведется тушение одного ландшафтного пожара в Кондинском районе - 3 гектара (локализован) и двенадцати лесных площадью 499,12 гектара, из которых локализовано восемь - 442,75 гектара.

Так, в Сургутском лесничестве бушуют шесть пожаров, в Березовском - два, а в Кондинском, Самаровском, Советском и Юганском лесничествах по одному.

В тушении задействованы порядка 180 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории» и регионального МЧС России по Югре. Также на точках работают необходимые оборудование и техника.

За сутки в регионе потушили восемь лесных возгораний, а с начала пожароопасного сезона 790.

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.