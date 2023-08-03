Пожары в Югре: последние новости на 3 августа 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре продолжаются работы по тушению природных пожаров. По последним данным департамента недропользования и природных ресурсов, в округе проводятся работы по тушению шести лесных пожаров на площади 174 га, три из них на площади 89 га локализованы. Причиной лесных возгораний все еще остаются грозы.

Как отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, за прошедшие сутки в Югре ликвидировано три возгорания, обнаружено четыре. В работе по тушению пожаров принимают участие 111 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Специалисты используют в работе необходимую технику, а также авиацию, в том числе 10 самолетов — на мониторинге, три вертолета на тушении.

Федеральная Авиалесоохрана передает, что по последним данным, лесные службы и привлеченные лица потушили 50 лесных пожаров в 18 регионах России. Проводятся работы по тушению 119 лесных пожаров в 13 регионах.

Напомним, что в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.