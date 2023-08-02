В Югре 111 человек тушат шесть лесных пожаров

Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО

В Югре тушат 6 лесных пожаров на площади 174,10 га, в том числе 2 пожара в Советском лесничестве на площади 165 га, 1 из них локализован на площади 80 га; 1 пожар в Аганском лесничестве на площади 0,30 га; 1 локализованный пожар в Нижневартовском лесничестве на площади 8,30 га; 2 пожара в Белоярском лесничестве на площади 0,50 га, 1 из которых локализован на площади 0,20 га;

В тушении природных пожаров участвуют 111 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 160 ландшафтных пожаров на площади 26 341,83 га; 502 лесных пожара на площади 49 929,21 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.