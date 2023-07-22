В Тюменской области с 22 июля 2023 года власти сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Снять режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки.
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В Югре сняли режим чрезвычайной ситуации из пожаров. Ограничения, связанные с ЧС, отменяются в регионе с 22 июля 2023 года. Однако жителям всё еще запрещено ходить в леса и разводить костры. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.
- Отменить с 22 июля 2023 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования, - сообщили в правительстве ХМАО.
Добавим, снять режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки, вызванной природными пожарами. Согласно последним данным, в регионе действуют 11 лесных возгораний, девять из которых локализованы.
О ситуации с пожарами в Югре мы рассказываем в отдельном материале.