В Тюменской области с 22 июля 2023 года власти сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Снять режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки. Фото: Виктория Гаврик

В Югре сняли режим чрезвычайной ситуации из пожаров. Ограничения, связанные с ЧС, отменяются в регионе с 22 июля 2023 года. Однако жителям всё еще запрещено ходить в леса и разводить костры. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

- Отменить с 22 июля 2023 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования, - сообщили в правительстве ХМАО.

Добавим, снять режим ЧС было решено из-за стабилизации обстановки, вызванной природными пожарами. Согласно последним данным, в регионе действуют 11 лесных возгораний, девять из которых локализованы.

О ситуации с пожарами в Югре мы рассказываем в отдельном материале.