Пожары в Югре: последние новости на 20 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре продолжают бороться с природными пожарами, по последним данным их количество возросло до 30. Их площадь составляет 6 931,43 гектаров, из них локализовано 14 пожаров на площади 4 801,23 гектаров. Больше всего горит Березовский и Белоярский район. Югра по-прежнему находится на 4 месте в списке регионов страны по площади лесных возгораний.

Основные причины возгораний - грозы, но одно возгорание произошло из-за человеческого фактора, при этом случилось это на расстоянии 2,1 километра от населённого пункта Сайгатина. Площадь пожара составила 35 гектаров, он ликвидирован совместными усилиями сотрудников региональной авиабазы, “Центроспас-Югории”, ГУ МЧС России по Югре, лесничества и арендатора.

За сутки в Югре ликвидированы восемь лесных пожаров, но обнаружены 16 новых. В работе по тушению возгораний принимают участие 468 человек, из них 170 человек - это сотрудники лесопожарных формирований из Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, а также Карелии и Коми. Сейчас угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. В тушении пожаров применяют технику и оборудование. Задействованы также 15 самолётов - на мониторинге и девять вертолётов - на тушении, из них один вертолёт с водосливным устройством работает в Белоярском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 151 ландшафтное возгорание площадью 25,6 тысячи гектаров и 404 лесных пожара площадью 40 тысяч гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что в Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. На территории округа с 28 апреля установлен особый противопожарный режим, а с 25 мая - запрет на посещение лесов и въезд в них на транспорте.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.