В Югре количество лесных пожаров возросло до 30, площадь возгораний достигла почти 7 тысяч гектаров

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре вновь увеличилось количество лесных пожаров. По данным депнедра и природных ресурсов Югры на утро 19 июля, в регионе действует 30 лесных пожаров на площади 6 931,43 гектаров, из них локализовано 14 пожаров на площади 4 801,23 гектаров.

Так, в Белоярском лесничестве зафиксировано 7 пожаров на площади более 2 тысяч га, 6 из них локализованы. В Березовском лесничестве - 5 пожаров на площади более 4 тысяч га, 2 из которых локализованы. В Кондинском районе горят почти 30 гектаров - 2 пожара. В Мегионском лесничестве 1 локализованный пожар на площади 2 га. 2 пожара в Нижневартовском лесничестве на площади 1,7 га, 2 локализованные пожара в Октябрьском лесничестве на площади 6,1 га. Также локализованный пожар в Самаровском лесничестве на площади 0,03 га. 1 пожар в Советском лесничестве на площади 6 га и целых 9 пожаров в Сургутском лесничестве на площади 435,7 га, при этом 2 пожара локализовано на площади 195 га.

К ликвидации возгораний привлечены 475 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтных пожара на площади 25 601,93 га; 404 лесных пожаров на площади 39 964,37 га и 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.